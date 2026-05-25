Οι Σπερς με επίδειξη δύναμης έκαναν το 2-2 στη σειρά με τους Θάντερ

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έδειξαν τα... δόντια τους στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, επικρατώντας με 103-82, για να φέρουν την σειρά των τελικών της Δύσης στα ίσα (2-2).

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι στο Game 4 και προηγήθηκαν με 19-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 12 πόντων (50-38).

Στο δεύτερο μέρος οι Σπερς δεν έριξαν ρυθμό και συνέχισαν την κυριαρχική εμφάνιση απέναντι στους Θάντερ, που ήταν ανήμποροι να βγάλουν αντίδραση, με τους Τεξανούς να φτάνουν με άνεση στη νίκη.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ξεχωρίζει για τους Θάντερ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης