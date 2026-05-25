Συναγερμός για Μέσι: Αποχώρησε τραυματίας από ματς της Ίντερ Μαϊάμι

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Αργεντινή, αφού ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με την Φιλαδέλφεια Γιούνιον.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ στην τελευταία αναμέτρηση πριν ενσωματωθεί στην Εθνική Αργεντινής, αποχώρησε από την αναμέτρηση στο 73ο λεπτό με ενοχλήσεις, προκαλώντας συναγερμό στην πατρίδα του.

Ο Μέσι θα υποβληθεί άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει και μια ολόκληρη χώρα περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα.

To Mundial απέχει λίγες εβδομάδες και όπως είναι φυσικό στην Αργεντινή έχει προκληθεί έντονη ανησυχία, αφού ο Μέσι αποτελεί τον ηγέτη της «Αλμπισελέστε» στην προσπάθεια να υπερασπιστεί τα σκήπτρα της.