Τώρα παραδέχονται τον Γιαννακόπουλο στην Τουρκία: «Λίγα κάνει ο DPG! Με αυτή τη συμμορία απέναντί του δίκαια έχει τρελαθεί»

Απίστευτα σχόλια από τους Τούρκους που πρόσκεινται στη Φενέρ που δηλώνουν πως δεν περίμεναν ποτέ ότι ο DPG είχε δίκιο σε όσα έλεγε και τελικά… λίγα έκανε!

Oι αντιδράσεις των Τούρκων για τα όσα έγιναν στο Final Four της Euroleague συνεχίζονται με αρκετούς φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε να τονίζουν σε σχόλιά τους πόσο δίκιο είχε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε όσα έλεγε.

«Τον πρόεδρος του Παναθηναϊκού, τον DPG, τον κριτικάρουμε σε κάθε ευκαιρία, τον αποκαλούμε τρελό και τα λοιπά, αλλά τελικά δεν έκανε και τόσα πολλά. Δεν τρελάθηκε άδικα, δηλαδή, υπάρχει μια τέτοια δύναμη λόμπι που δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς.

Σκεφτείτε το: δεν έχουν υπογράψει ακόμα τη νέα συμφωνία άδειας με την Euroleague και η οργάνωση τους κοιτάζει κατάματα για να την υπογράψουν, και έφαγαν μπροστά στα μάτια όλων ακόμα και το λόμπι της Ρεάλ Μαδρίτης, το μεγαλύτερο brand του ευρωπαϊκού μπάσκετ», ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά σχόλια.

Pana başkanı DPG’ye her fırsatta laf ediyoruz, deli falan diyoruz ama adam az bile yapıyormuş. Boşuna kafayı yememiş yani, ortada öyle bir lobi gücü var ki akıl alır gibi değil.



Düşünün, henüz EuroLeague ile yeni lisans anlaşmasını imzalamamış, imzalasın diye organizasyonun… https://t.co/nefzjxNPb7 — Hakan Temouzi (@pittbrad1907) May 24, 2026

«Έχουμε αδικήσει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι άνθρωποι παλεύουν με ομάδα που υποστηρίζεται από το κράτος, οι προκαταλήψεις μου δεν υπάρχουν πια», ανέφερε ένας άλλος φίλος της Φενέρ.

«Το ότι τον έχουμε αδικήσει, είναι λίγο. Ο άνθρωπος παλεύει με αυτή τη συμμορία και στο ελληνικό πρωτάθλημα, άδικα δεν έχει τρελαθεί», σημείωνε στο σχόλιό του ένας άλλος φίλαθλος.

haksızlık etmişiz az bile söylüyormuş, adam bu çeteyle bir de yunan liginde uğraşıyor boşuna delirmemiş — 𝓻𝔂𝓾𝓴 🍎 (@fenericco) May 24, 2026

«Στην Ελλάδα η κυβέρνηση δίνει υποστήριξη στην Όλυμπιακό, του χτίζει γήπεδο, οι διαιτητές είναι με το μέρος τους, ο DPG αντιστέκεται μόνη τους», πρόσθετε ένα ακόμη σχόλιο φίλου της Φενέρ.