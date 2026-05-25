Αφοί Αγγελόπουλοι: «Ο Ολυμπιακός θα μπει στο νέο του σπίτι πρωταθλητής Ευρώπης, πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά»

Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, στην φιέστα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague, απεύθυναν μήνυμα στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων», τονίζοντας ότι θα έρθει και άλλο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

«Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα, όλη την ομάδα. Για σας γίνονται όλα, σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη. Μέχρι τέλους. Πόσοι είμαστε δεν βλέπω.

Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο ΣΕΦ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά», ανέφερε στο μήνυμά του ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

«Αυτό που ζήσαμε σήμερα δεν το έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.