Στη «μάχη» των τελικών Ολυμπιακός και Παναθηναϊκό στο Παπαστράτειο!

Στη «μάχη» των τελικών των playoffs του πρωταθλήματος ρίχνονται απόψε οι ομάδες πόλο ανδρών των δύο αιωνίων.

Συγκεκριμένα, στις 19:30 (ΜEGA News), οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τον Παναθηναϊκό, στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, για τον πρώτο τελικό των playoffs της Water Polo League, που θα κρίνει τον τίτλο.

«Με τον κόσμο μας για την πρώτη νίκη στη σειρά»

Γιάννης Φουντούλης: «Αρχικά, εκ μέρους της ομάδας πόλο, θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού! Αύριο, αρχίζουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Είναι τα παιχνίδια που περιμένουμε οι αθλητές όλη τη χρονιά. Κάθε ματς, πλέον, μέχρι το τέλος, κρίνει κάτι, οπότε σε κάθε παιχνίδι η ενέργεια και η συγκέντρωσή μας πρέπει να είναι στο 100%. Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, αλλά θεωρώ τα πάντα θα κριθούν από τη δική μας απόδοση. Είμαι σίγουρος, ότι ο κόσμος μας θα είναι εκεί, να μας στηρίξει για άλλη μία φορά, ώστε να πάρουμε την πρώτη νίκη στη σειρά».