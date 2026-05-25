Μαρινάκης: «Με έφτυσε και τον χαστούκισα» - Δημητριάδης: «Μου είπε "σου γαμ## τη μάνα", του έριξα γροθιά»

Βαγγέλης Μαρινάκης και Γρηγόρης Δημητριάδης πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο T-Center κατά τη διάρκεια του τελικού της Euroleague, με τους δυο τους να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το πώς εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.

Ένα απίθανο περιστατικό έλαβε χώρα μέσα στο ΟΑΚΑ, πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final-4 της Eurolegue ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε στις εξέδρες του T-Center και είχε ένα πολύ θερμό επεισόδιο με τον πρώην γενικό γραμματέα της κυβέρνησης και ανιψιό του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πολύ κοντά στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η ιστοσελίδα "Zougla" έχει επίσημη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη για το συμβάν, αλλά κι όσα εμφανίζεται να έλεγε από την πλευρά του ο Γρηγόρης Δημητριάδης στους θεατές που βρίσκονταν δίπλα του.

Σύμφωνα με την εκδοχή του δεύτερου: «Έσκυψε στο αυτί μου και έβρισε την μητέρα μου . Σου γ@μ@ την μάνα σου, μου είπε. Ξέρω και κάτι λίγα από μποξ, τον τράβηξα από τα ρούχα του και του έριξα μία γροθιά», φέρεται να είπε.

Εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι εκ των οποίων ο ένας κοντοστάθηκε και μίλησε με τον κ.Δημητριάδη.

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ισχυρίστηκε πως: «Ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 ΕΚΑΜίτες. Περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Του είπα, δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει. Δεν αντιλαμβάνεσαι που οδηγούν όλα αυτά. Τότε με έφτυσε ο Δημητριάδης. Του έδωσα ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσκισε το πουκάμισο».

Ακολούθως, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε την πολύ έντονη λογομαχία που είχαν οι δύο άνδρες, με ύβρεις να εκτοξεύονται εκατέρωθεν, ενώ είχαν επέμβει άνθρωποι ασφαλείας και από τις δύο πλευρές για να μην ξεφύγουν περισσότερο τα πράγματα.



