Το συγκινητικό αντίο του Σαλάχ στη Λίβερπουλ: «Έκλαψα περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχαιρέτησε την Λίβερπουλ, μετά την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα των «Reds».

Η ισοπαλία της Λίβερπουλ απέναντι στη Μπρέντφορντ πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Αιγύπτιο σταρ, ο οποίος είπε το δικό του «αντίο» ύστερα από μια σπουδαία πορεία στο Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Σαλάχ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στις εξέδρες του Άνφιλντ για να τον τιμήσουν.

Σε δηλώσεις του στο Sky Sports, ο έμπειρος επιθετικός παραδέχτηκε πως έζησε μία από τις πιο έντονες στιγμές της ζωής του.

«Νομίζω ότι έκλαψα περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου. Δεν είμαι ιδιαίτερα συναισθηματικός άνθρωπος, αλλά όσα ζήσαμε εδώ ήταν μοναδικά. Περάσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στη Λίβερπουλ και επαναφέραμε τον σύλλογο εκεί που ανήκει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε και στον Άντι Ρόμπερτσον, ο οποίος επίσης αποχωρεί από την ομάδα στο τέλος της σεζόν.

«Τον αγαπούν όλοι γιατί δίνει πάντα τα πάντα στο γήπεδο. Είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς ανθρώπους που γνώρισα», είπε για τον Σκωτσέζο μπακ.

Κλείνοντας, ο Σαλάχ ευχαρίστησε τον κόσμο της Λίβερπουλ για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πως η σχέση του με τον σύλλογο δεν θα τελειώσει ποτέ.

«Ίσως φύγω μακριά, αλλά κάθε φορά που θα επιστρέφω εδώ θα νιώθω το ίδιο συναίσθημα. Εύχομαι η ομάδα να συνεχίσει να παλεύει για τίτλους, όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια», τόνισε.