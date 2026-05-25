Oλυμπιακός και ΑΕΚ στο τρίτο ραντεβού για το προβάδισμα τίτλου

Η σειρά των τελικών της Handball Premier επιστρέφει στην Ηλιούπολη, όπου ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή φιλοξενεί την ΑΕΚ στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος (19:00, MEGA News).

Με τις δύο ομάδες να έχουν από μία νίκη, το αποψινό παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς όποιος επικρατήσει θα βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο «χτύπημα» στη σειρά, περνώντας νικηφόρα από την Ηλιούπολη στον εναρκτήριο τελικό. Η Ένωση κατάφερε να ανατρέψει διαφορά οκτώ τερμάτων, καθώς βρέθηκε πίσω με 26-18 στο 42ο λεπτό, πριν φτάσει στη μεγάλη ανατροπή και τη νίκη με 33-32, χάρη στο γκολ του Παναγιώτου λίγο πριν από τη λήξη.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν άμεση στον δεύτερο τελικό, που διεξήχθη στο Καματερό. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης, επέβαλαν τον ρυθμό τους και επικράτησαν με 36-29, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1 και ανακτώντας το πλεονέκτημα έδρας.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών, Πέτρος Κανδύλας, στάθηκε στη σημασία της αμυντικής συνέπειας και της συγκέντρωσης σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ αναφέρθηκε και στον Βασίλης Μάνθος, εκφράζοντας τη στήριξή του μετά την επέμβαση στο γόνατο.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Αλέξης Αλβανός επισήμανε ότι η ομάδα του χρειάζεται σαφώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με τον δεύτερο τελικό, προκειμένου να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα στην Ηλιούπολη.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ντιόγκο Βαλέριο, ανέφερε πως η ψυχολογία έχει πλέον περάσει στην πλευρά των «ερυθρόλευκων», τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της παρουσίας και της στήριξης του κόσμου σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την έκβαση του πρωταθλήματος.