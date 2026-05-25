Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στη League Phase του Champions League σύμφωνα με το Football Meets Data (pic)

Το Football Meets Data παρουσιάζει σταθερά την πρωταθλήτρια ΑΕΚ ως την ομάδα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες για τη League Phase του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα στατιστικής, αναλύει τα δεδομένα σχετικά με τις 13 ομάδες που έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να διεκδικήσουν μία από τις 7 θέσεις που οδηγούν στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ εμφανίζεται σταθερά στην κορυφή με 71%, ενώ στη λίστα υπάρχει και ο Ολυμπιακός με πιθανότητες 30,01%.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ, θα συμμετάσχει στα Play Offs του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να εξασφαλίσει παρουσία στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει το διήμερο 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά (25-26). Ο αντίπαλος ή το ζευγάρι θα προκύψει από την κλήρωση της 3ης Αυγούστου. Η ΑΕΚ σε περίπτωση που δεν προκριθεί στο Champions League θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.

Από την μεριά του ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του Europa και της 4ης θέσης από την Αστον Βίλα, απέφυγε έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League, πηγαίνοντας από τον 2ο στον 3ο. Οι Πειραιώτες συνεπώς θα δώσουν το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι 4 ή 5 Αυγούστου και 11 του μήνα τη ρεβάνς, με την κλήρωση να έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου. Επίσης εξασφάλισαν την παρουσία τους σε league phase τη σεζόν 2026/27, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού, θα συνεχίσουν στο Europa League.