Συγκινεί ο Δέλλας στο «αντίο» του στη Μαστροκώστα: «Καλό ταξίδι Άγγελέ μου»

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση προχώρησε ο Τραϊανός Δέλλας, αποχαιρετώντας τη σύζυγό του, Γωγώ Μαστροκώστα, μέσα από τα social media.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής επέλεξε το Instagram για να εκφράσει δημόσια τον πόνο και την αγάπη του, γράφοντας ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα και προσωπικές αναφορές, στο οποίο την αποκαλεί «άγγελό» του και μιλά για τη βαθιά σχέση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει. Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε πέρνει πίσω. Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά», αναφέρει ο Τραϊανός Δέλλας στο άκρως συγκινητικό του «αντίο» στην αγαπημένη του Γωγώ Μαστροκώστα.