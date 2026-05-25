Αυτό το Audi το παίρνεις με επιτόκιο 3,9%, πακέτο Premium και εγγύηση έως 10 χρόνια

Το νέο Audi Q3, διαθέσιμο ως SUV και Sportback, εκφράζει τον σύγχρονο premium χαρακτήρα της Audi στην κατηγορία των compact SUV. Με δυναμική σχεδίαση, προηγμένες τεχνολογίες και υψηλή καθημερινή πρακτικότητα, απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν ένα αυτοκίνητο με ξεκάθαρη προσωπικότητα, άνεση και ευελιξία στην καθημερινή χρήση.

Πλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το νέο Audi Q3 με ένα ολοκληρωμένο πακέτο προνομίων που περιλαμβάνει:

•προνομιακό επιτόκιο 3,9% και μηνιαία δόση από 299€

• όφελος εξοπλισμού έως 3.300€ μέσω του πακέτου Premium

• εγγύηση έως 10 χρόνια ή 150.000 km με το πρόγραμμα Audi Platinum

Το πακέτο εξοπλισμού Premium1ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξία του νέου Q3, προσθέτοντας στοιχεία άνεσης, τεχνολογίας και σχεδίασης που αναβαθμίζουν την εμπειρία οδηγού και επιβατών. Με όφελος εξοπλισμού έως 3.300€, το νέο Q3 γίνεται μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη πρόταση στην premium compact SUV κατηγορία.

Παράλληλα, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Q3 Credit της Audi Financial Services προσφέρει προνομιακό επιτόκιο 3,9%,προκαταβολή από 30%, μηνιαία δόση από 299€, ασφάλιση οχήματος για όλη τη διάρκεια του προγράμματος και μεγαλύτερη ευελιξία στο τέλος της χρηματοδότησης. Με την ολοκλήρωση της 48μηνης χρηματοδότησης, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα είτε να διατηρήσει το αυτοκίνητό του είτε να το επιστρέψει με εξασφαλισμένη αξία επαναγοράς, περιορίζοντας το ρίσκο και διατηρώντας μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να απολαμβάνει την εμπειρία ενός νέου Audi, επιλέγοντας στο τέλος του προγράμματος τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τον τρόπο ζωής του.

Για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν το νέο Q3 και μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης, το πρόγραμμα Audi Platinum προσφέρει κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 km, ενισχύοντας την αίσθηση σιγουριάς και ξεγνοιασιάς που συνοδεύει κάθε διαδρομή.

Σχεδιασμένο για κάθε στιγμή της ζωής, το νέο Audi Q3 συνδυάζει premium εμπειρία, προηγμένη τεχνολογία, πρακτικότητα και ευελιξία απόκτησης σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο που κάνει την πρόσβαση στον κόσμο της Audi ακόμη πιο ελκυστική.

1. Πακέτο Premium

Το προνομιακό πακέτο Premium περιλαμβάνει:

-Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος

-Ζάντες αλουμινίου 18" (δυνατότητα αναβάθμισης με επιπλέον χρέωση)

Καθώς και:

Πακέτο Climate Control Plus:

-Αυτόματο κλιματισμό 3 ζωνών

-Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός

Πακέτο Premium Plus:

-Εσωτερικό με sport καθίσματα σε ύφασμα, σε μαύρο (δυνατότητα αναβάθμισης με επιπλέον χρέωση).

-Πακέτο Ambient Lighting Plus με δυνατότητα εξατομίκευσης χρώματος

Διακοσμητικά στοιχεία εσωτερικού σε αλουμίνιο Cross-Brushed matt (δυνατότητα αναβάθμισης με επιπλέον χρέωση)