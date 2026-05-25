ΜΜΕ Τουρκίας: «Πρώτος στόχος της Μπεσίκτας ο Νίκολιτς»

Όπως αναφέρουν στη γειτονική χώρα, μπορεί για τον πάγκο της Μπεσίκτας να έπαιζαν οι Φιλίπε Λουίς και Ποστέκογλου ωστόσο πλέον όπως αναφέρεται τα δεδομένα άλλαξαν και ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ είναι η πρώτη επιλογή.
«Η απόφαση για τον νέο προπονητή θα ληφθεί στη συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Μπεσίκτας, Σερντάλ Αντάλι, και του διευθυντή ποδοσφαίρου, Έντερ Όζεν. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, έχει αναδειχθεί ως η κορυφαία επιλογή», αναφέρουν οι Τούρκοι.
Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την ΑΕΚ ενώ πρόσφατα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα αποκάλυψε πως υπάρχει πρόθεση από πλευράς Ένωσης να προτείνει επέκταση της συνεργασίας στον Σέρβο τεχνικό.