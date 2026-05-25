Μεσημέρι Τρίτης ξεκινούν στο Παρίσι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Επιστρέφει αύριο (26/5) στο Philippe Chatrier ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ενώ η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει την πρεμιέρα της στο Roland Garros στο Court 6.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα παίξει περίπου στις 14.30-15.00 με τον Γάλλο Αλεξάντρ Μουλέρ (No.127) και ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport. Θα προηγηθεί η αναμέτρηση της Αρίνα Σαμπαλένκα με την Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο, που θα ανοίξει στις 13.00 την αυλαία στο κεντρικό court.

Η Μαρία, από την πλευρά της, θα μονομαχήσει με την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα περίπου στις 13.30-14.00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το HBO Max. Το πρόγραμμα στο court θα ξεκινήσει με Βέκιτς-Τουμπελό.

Αν ο Στέφανος πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, θα παίξει με Τάλον Γκρίκσπορ ή Ματέο Αρνάλντι, ενώ η Σάκκαρη θα συναντήσει τη νικήτρια του ματς Λιου-Ουτσιγίμα σε περίπτωση πρόκρισης.

Court Philippe-Chatrier

13:00

Αρίνα Σαμπαλένκα – Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο

Αλεξάντρ Μουλέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς

Κόκο Γκοφ – Τέιλορ Τάουνσεντ

Όχι πριν τις 21:15

Γιάνικ Σίνερ – Κλεμάν Ταμπούρ

Court Suzanne-Lenglen

12:00

Άνταμ Γουόλτον – Ντανιίλ Μεντβέντεφ

Λάουρα Ζίγκεμουντ – Ναόμι Οσάκα

Άννα Καλίνσκαγια – Λοΐς Μπουασόν

Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ – Ντάνιελ Άλτμαϊερ

Court Simonne-Mathieu

12:00

Μάριν Τσίλιτς – Μοΐζ Κουαμέ

Βιτ Κοπσίβα – Κορεντέν Μουτέ

Χάνε Βαντεβίνκελ – Μάντισον Κις

Κίμπερλι Μπίρελ – Τζέσικα Πεγκούλα

Court 6

12:00

Ντόνα Βέκιτς – Αλίς Τουμπελό

Λίντα Νόσκοβα – Μαρία Σάκκαρη

Κριστιάν Γκαρίν – Λέρνερ Τιέν

Χάιμε Φαρία – Ντένις Σαποβάλοφ

