Μεσημέρι Τρίτης ξεκινούν στο Παρίσι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα παίξει περίπου στις 14.30-15.00 με τον Γάλλο Αλεξάντρ Μουλέρ (No.127) και ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport. Θα προηγηθεί η αναμέτρηση της Αρίνα Σαμπαλένκα με την Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο, που θα ανοίξει στις 13.00 την αυλαία στο κεντρικό court.
Η Μαρία, από την πλευρά της, θα μονομαχήσει με την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα περίπου στις 13.30-14.00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το HBO Max. Το πρόγραμμα στο court θα ξεκινήσει με Βέκιτς-Τουμπελό.
Αν ο Στέφανος πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, θα παίξει με Τάλον Γκρίκσπορ ή Ματέο Αρνάλντι, ενώ η Σάκκαρη θα συναντήσει τη νικήτρια του ματς Λιου-Ουτσιγίμα σε περίπτωση πρόκρισης.
Court Philippe-Chatrier
13:00
Αρίνα Σαμπαλένκα – Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο
Αλεξάντρ Μουλέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς
Κόκο Γκοφ – Τέιλορ Τάουνσεντ
Όχι πριν τις 21:15
Γιάνικ Σίνερ – Κλεμάν Ταμπούρ
Court Suzanne-Lenglen
12:00
Άνταμ Γουόλτον – Ντανιίλ Μεντβέντεφ
Λάουρα Ζίγκεμουντ – Ναόμι Οσάκα
Άννα Καλίνσκαγια – Λοΐς Μπουασόν
Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ – Ντάνιελ Άλτμαϊερ
Court Simonne-Mathieu
12:00
Μάριν Τσίλιτς – Μοΐζ Κουαμέ
Βιτ Κοπσίβα – Κορεντέν Μουτέ
Χάνε Βαντεβίνκελ – Μάντισον Κις
Κίμπερλι Μπίρελ – Τζέσικα Πεγκούλα
Court 6
12:00
Ντόνα Βέκιτς – Αλίς Τουμπελό
Λίντα Νόσκοβα – Μαρία Σάκκαρη
Κριστιάν Γκαρίν – Λέρνερ Τιέν
Χάιμε Φαρία – Ντένις Σαποβάλοφ
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.