Ισπανία: Χωρίς παίκτη της Ρεάλ στην αποστολή για το Μουντιάλ!

Η ανακοίνωση της αποστολής της εθνικής Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έφερε μια ιστορική εξέλιξη, καθώς για πρώτη φορά η «φούρια ρόχα» θα συμμετάσχει σε Μουντιάλ δίχως ούτε έναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε προχώρησε σε μια επιλογή που ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στην Ισπανία, αφήνοντας εκτός όλους τους παίκτες των «μερένγκες» από την τελική 26άδα για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Αντίθετα, στην αποστολή βρίσκονται οκτώ ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συζήτηση γύρω από τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.

«Δεν κοιτάζουμε από ποια ομάδα προέρχονται οι παίκτες, αλλά κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν το αγωνιστικό μας πλάνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντε Λα Φουέντε μετά τις ανακοινώσεις.