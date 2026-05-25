ΣΟΚ στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε στα 49 του ο Παρασκευάς Άντζας

Μια είδηση που προκαλεί σοκ στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγινε γνωστή πριν από λίγο καθώς έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Ο γεννημένος στη Δράμα παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής που είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και της Ξάνθης πάλευε τα τελευταία χρόνια με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα), από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και είχε καθηλωθεί σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και δυστυχώς έχασε τη μάχη πολύ πρόωρα σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του και στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Παρασκευάς Άντζας γεννήθηκε στη Δράμα, στις 18 Αυγούστου 1976. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στον Πανδραμαϊκό, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στη Γ’ Εθνική. Δύο χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από την Ξάνθη, ενώ το 1998 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε, μέχρι το 2003, 102 φορές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, σημειώνοντας ένα γκολ.

Στα μέσα της περιόδου 2003-04 αποχώρησε από τους “ερυθρόλευκους”, ενώ ήταν βασικό του στέλεχος όπως και της εθνικής Ελλάδας, με την οποία είχε προκριθεί στα τελικά του Euro 2004 στην Πορτογαλία, ανακοινώνοντας αρχικά ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Τελικά, το υπόλοιπο της περιόδου 2003-04 αγωνίστηκε στη Δόξα Δράμας. Τα επόμενα τρία χρόνια φόρεσε ξανά τη φανέλα της Ξάνθης. Στον Ολυμπιακό επέστρεψε το 2007 παραμένοντας για δύο χρόνια, μέχρι το 2009, όταν και αποχώρησε από την ενεργό δράση, απόφαση που ανακοίνωσε στις 5 Μαΐου 2009. Στην καριέρα του κατέκτησε επτά πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα.

Το ντεμπούτο του με την Εθνική πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1999, στον φιλικό αγώνα εναντίον του Βελγίου (1-0), που διεξήχθη στη Λάρνακα, υπό τις οδηγίες του Άνχελ Ιορντανέσκου.

Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις 15 Ιουνίου 2008, μία ημέρα μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Ρωσία με 1-0 και τον μαθηματικό αποκλεισμό από τη συνέχεια της τελικής φάσης του Euro 2008. Με τη γαλανόλευκη φανέλα αγωνίστηκε 26 φορές, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής Ελπίδων που έλαβε μέρος στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ελπίδων (Κ-21) το 1998, εναντίον της Ισπανίας.