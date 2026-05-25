Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

Επίσημα ανακοινώθηκε από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών μετά από μια δύσκολη και πολυετή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Στο ιατρικό ανακοινωθέν του, το νοσοκομείο αναφέρει:

«Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες , στο Νοσοκομείο ΓΝΑ Ευαγγελισμός, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ελληνικό και η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα θα γίνει στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της.