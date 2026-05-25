Οι Νικς φτιάχνουν Bet Builder για sweep 4-0 με τους Καβαλίερς

Οι Καβαλίερς βρίσκονται πλέον με την πλάτη στον τοίχο. Το Κλίβελαντ όχι μόνο έχασε ξανά από τους Νικς μέσα στην έδρα του, αλλά είδε και τη σειρά να ξεφεύγει στο 3-0, με τη Νέα Υόρκη να δείχνει πιο έτοιμη, πιο σκληρή και πολύ πιο αποφασισμένη στις κρίσιμες κατοχές.

Πλέον, το Game 4 μοιάζει με “τελικό επιβίωσης” για την ομάδα του Ντόνοβαν Μίτσελ, η οποία καλείται να αντιδράσει άμεσα αν θέλει να αποφύγει το sweep στους τελικούς της Ανατολής.

Οι Νικς έχουν επιβάλει πλήρως τον ρυθμό τους στη σειρά. Με μπροστάρη ξανά τον Τζέιλεν Μπράνσον, που ολοκλήρωσε το Game 3 με 30 πόντους και 6 ασίστ, η ομάδα της Νέας Υόρκης έδειξε χαρακτήρα, πνευματική ετοιμότητα και τεράστια αυτοπεποίθηση. Ο Μπρίτζες έδωσε μεγάλες λύσεις με 22 πόντους, ο Ανουνόμπι έβγαλε ξανά σπουδαίες άμυνες, ενώ ο Τάουνς πρόσφερε ισορροπία σε άμυνα και δημιουργία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για το Κλίβελαντ δεν είναι μόνο το 3-0. Είναι η εικόνα της σειράς. Οι Καβαλίερς δείχνουν να μην μπορούν να ελέγξουν τον ρυθμό, χάνουν πολλές προσωπικές μάχες στην περιφέρεια και αδυνατούν να περιορίσουν τη δημιουργία των Νικς. Ο Μίτσελ συνεχίζει να παλεύει, ο Μόμπλεϊ κάνει καλά παιχνίδια και ο Άλεν προσφέρει λύσεις στη ρακέτα, όμως συνολικά η ομάδα μοιάζει να μένει από καθαρό μυαλό όταν το παιχνίδι ανοίγει.



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Παρόλα αυτά, δύσκολα μπορεί κάποιος να αγνοήσει το στοιχείο της αντίδρασης. Στο NBA οι ομάδες που βρίσκονται στο 0-3 συνήθως βγάζουν ένστικτο επιβίωσης στο επόμενο παιχνίδι, ειδικά όταν αγωνίζονται μπροστά στο κοινό τους. Το Κλίβελαντ ξέρει ότι αν δεν βγάλει μεγαλύτερη ένταση από το πρώτο λεπτό, η σεζόν του τελειώνει πρόωρα.

Το ενδιαφέρον είναι πως τα τρία παιχνίδια της σειράς έχουν ήδη ξεπεράσει εύκολα τους 216 πόντους, με το τέμπο να παραμένει υψηλό και τις δύο ομάδες να βρίσκουν λύσεις επιθετικά. Οι Νικς παίζουν με τρομερή αυτοπεποίθηση στην επίθεση, έχουν ξεκάθαρα το momentum και μοιάζουν αγκαλιά με τους πρώτους τελικούς NBA μετά το 1999.

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