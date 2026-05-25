Η αντίδραση του Μούσα στην φάση Καμπάτσο-Ουόκαπ: «Κανένα φάουλ» (pic)

Ο Ντζάναν Μούσα με ανάρτησή του τόνισε πως δεν υπήρχε το φάουλ που χρεώθηκε στον Φακούντο Καμπάτσο πάνω στον Τόμας Ουόκαπ.

Με το σκορ του τελικού στο 82-80 και με 1:22 για το φινάλε, ο Φακούντο Καμπάτσο έκλεψε την μπάλα από την επαναφορά του Ολυμπιακού, ωστόσο χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Τόμας Ουόκαπ. Πρόκειται για μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις του τελικού, καθώς η «Βασίλισσα» θα είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει ή και να περάσει μπροστά λίγο πριν το φινάλε του ματς, όμως τελικά ο Ολυμπιακός με τις βολές βρέθηκε στο +4.

Ο Ντζάναν Μούσα σχολίασε την συγκεκριμένη φάση με ανάρτησή του στο «Χ», τονίζοντας πως δεν υπάρχει «Κανένα φάουλ», όπως χαρακτηριστικά έγραψε.

Δείτε το post:

No falta. — Dzanan Musa (@DzMusa) May 24, 2026

