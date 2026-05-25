Με 375.000 ευρώ την εβδομάδα το... έκλεισες για διακοπές: Στο εσωτερικό του μεγαλύτερου γιοτ προς ενοικίαση στον κόσμο (vids)

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά γιοτ στον κόσμο, το «This Is It», διατίθεται για εβδομαδιαίες κρουαζιέρες στη Γαλλική Ριβιέρα για 375.000 ευρώ.

Παραδόθηκε το 2024 από την ιταλική εταιρεία Tecnomar και με μήκος 43,5 μέτρων αποτελεί το μεγαλύτερο μηχανοκίνητο καταμαράν που διατίθεται για ενοικίαση παγκοσμίως.

Το σκάφος ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο design του, με στρογγυλεμένες τις γραμμές, αλλά και το σύγχρονο και εκλεπτυσμένο εσωτερικό του. Διαθέτει μεγάλους ανοιχτούς χώρους και φυσικό φως που δημιουργούν μια φωτεινή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Η ευεξία αποτελεί βασικό μέλημα στο σκάφος καθώς προσφέρει υπηρεσίες σπα, σάουνας και αίθουσα μασάζ. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 12 επισκέπτες και σε αυτό εργάζεται πλήρωμα 16 ατόμων.

Τα εξωτερικά καταστρώματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τον χώρο που προσφέρει η πλατφόρμα καταμαράν. Το ανώτατο κατάστρωμα διαθέτει jacuzzi, άνετες ξαπλώστρες και πανοραμική θέα στη θάλασσα, ενώ υπάρχουν πολλαπλές υπαίθριες ζώνες χαλάρωσης και γευμάτων.

Για τους λάτρεις της θαλάσσιας δράσης, το «This Is It» διαθέτει μεγάλη γκάμα επιλογών: jet ski, Seabob, καγιάκ, wakeboard, θαλάσσιο σκι και ρυμουλκούμενα φουσκωτά.

Επίσης, το μειωμένο βύθισμα επιτρέπει επίσης την πρόσβαση σε απομονωμένα αγκυροβόλια κατά μήκος της γαλλικής ακτογραμμής, προσφέροντας μια πιο ιδιωτική εμπειρία πλεύσης ανάμεσα σε προορισμούς όπως το Μονακό και οι Κάννες.

