Εν ενεργεία αντιδήμαρχος στην Κρήτη στους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις 3 εκατ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην αιφνιδιαστική επιχείρηση του ελληνικού FBI Κρήτης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας για το ξήλωμα εγκληματικής οργάνωσης που μέσα από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνελήφθη και ένας Αντιδήμαρχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκπρόσωπος σε εμπλεκόμενο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για ποσό που ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Εκτός από Αντίδήμαρχο, συνελήφθησαν δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει από νωρίς το πρωί δεκάδες κατ’ οίκον έρευνες, εφόδους σε ΚΥΔ και άλλα σημεία. Όλες οι έρευνες εποπτεύονται από Εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι είναι η τρίτη υπόθεση με παράνομες επιδοτήσεις που αποκαλύπτεται στην Κρήτη μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ανάμεσα στο λογιστικό γραφείο και τα ΚΥΔ, φέρεται να υπήρχε στενή… συνεργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες από το creta24, η απάτη στήθηκε με αδήλωτα αγροτεμάχια τα οποία εντοπίζονταν από τα ΚΥΔ και στη συνέχεια στο «παιχνίδι» έμπαιναν ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι με ψευδείς δηλώσεις κατάφερναν να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακολουθούσε η… μοιρασιά, με τους οργανωτές του σχεδίου να παίρνουν τα μισά χρήματα που εισέπρατταν οι παραγωγοί.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ στη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση εμπλέκονται πολύ περισσότερα άτομα.

