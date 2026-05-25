Βρούτσης: «Η Ελλάδα στην κορυφή της Euroleague - Εντυπωσίασε το ΟΑΚΑ»

Το μήνυμα του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού για τον Ολυμπιακό και το Telecom Center και τη διοργάνωση του Final Four.

Με ανάρτηση του στα social media o αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό, το ελληνικό μπάσκετ και το ΟΑΚΑ και τη διοργάνωση του Final Four που «ανέδειξε τις δυνατότητες της χώρας μας να φιλοξενεί μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα» παρά τα… παρατράγουδα που σημειώθηκαν στους ημιτελικούς.

Η ανάρτηση του Γιάννη Βρούτση.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ EUROLEAGUE.

Ο Olympiacos B.C. κατέκτησε την 4η EuroLeague της ιστορίας του, ανεβάζοντας μαζί με τον Παναθηναϊκό στις 11 τις ελληνικές κατακτήσεις στη διοργάνωση από το 1996. Μια ακόμη μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ!

Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές, στους προπονητές και στη διοίκηση της ομάδας για αυτή τη σπουδαία επιτυχία.

Παράλληλα, η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της χώρας μας να φιλοξενεί μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα.

Το ΟΑΚΑ στάθηκε στο ύψος μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης, εντυπωσιάζοντας Έλληνες και ξένους θεατές! Ενα σύγχρονο γήπεδο-στολίδι για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό αθλητισμό που μας κάνει περήφανους!