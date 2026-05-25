Βετεράνοι Ολυμπιακού για Άντζα: «Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες...»

Το συλλυπητήριο μήνυμα των βετεράνων του Ολυμπιακού για τον Παρασκευά Άντζα.

Με ανακοίνωση τους ο σύνδεσμος βετεράνων Ολυμπιακού θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στον Παρασκευά Άντζα που έφυγε από τη ζωή.

Ο Σύνδεσμος Βετεράνων ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού Πειραιώς αποτίει φόρο τιμής και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του σπουδαίου Βετεράνου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και της Εθνικής ομάδας, Παρασκευά Άντζα.

Έγραψε μεγάλη ιστορία στον Ολυμπιακό και το Ελληνικό ποδόσφαιρο κατακτώντας πολλούς τίτλους και διακρίσεις γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες αγαπημένε μας, υπέροχε άνθρωπε και οικογενειάρχη Παρασκευά».