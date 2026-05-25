Ηρακλής: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Μπασινάς

Ο Άγγελος Μπασινάς είναι και επίσημα ο νέος Αθλητικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού Ηρακλή

Η ανακοίνωση των κυανολεύκων:

"Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή της ομάδας.

Ένας άνθρωπος με σπουδαία διαδρομή, προσωπικότητα και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο εντάσσεται στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ, σε μια χρονιά με μεγάλες απαιτήσεις και ακόμη μεγαλύτερους στόχους.

Τον καλωσορίζουμε στον Ημίθεο και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα με την ομάδα μας."