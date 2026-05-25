Συλλυπητήρια της ΕΠΟ στον Δέλλα

«Τα λόγια περιττεύουν και τη θέση τους παίρνει ο σεβασμός στη θλίψη των οικείων» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Η ΕΠΟ με ανακοίνωση της εκφράζει τα συλλυπητήρια της στον Τραϊανό Δέλλα για την απώλεια της Γωγούς Μαστροκώστα.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

«Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρωταθλητή Ευρώπης του 2004 και legend της Εθνικής Ομάδας, Τραϊανό Δέλλα, για την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στον Τραϊανό Δέλλα και στην κόρη του, Βικτώρια.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, τα λόγια περιττεύουν και τη θέση τους παίρνει ο σεβασμός στη θλίψη των οικείων».