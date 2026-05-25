Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Μπαρτζώκας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Δεδομένη είναι πλέον η παραμονή του Έλληνα προπονητή στον Ολυμπιακό, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν μαζί και τα επόμενα χρόνια.

Οριστική συμφωνία δεν υπάρχει ακόμα, αλλά είναι θέμα χρόνου να φιξαριστούν οι λεπτομέρειες που αφορούν τις χρηματικές του απολαβές και τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου.

Μπαρτζώκας και Αγγελόπουλοι είχαν κάνει μία πιο χαλαρή κουβέντα στη διάρκεια της σεζόν, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν μαζί τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια.

Υπενθυμίζουμε πως το υπάρχον συμβόλαιο του Μπαρτζώκα με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, με την κατάκτηση της Euroleague να σημαίνει την παραμονή του στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» μετά τις 4 αποτυχημένες προσπάθειες.