Νέστρουπ: Η φιλοσοφία, η ένταση και το «μοντέρνο» ποδόσφαιρο του εκλεκτού του Παναθηναϊκού

Τα δανέζικα media σκιαγραφούν το προφίλ ενός σύγχρονου, απαιτητικού και απόλυτα τακτικού προπονητή, που έχει…χτίσει το όνομά του μέσα από την Κοπεγχάγη, το pressing υψηλής έντασης και τη νοοτροπία κυριαρχίας στο γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην έναρξη της εποχής Γιάκομπ Νέστρουπ, με το όνομα του 38χρονου Δανού τεχνικού να βρίσκεται πλέον σταθερά στο προσκήνιο για τον «πράσινο» πάγκο.

Ο πρώην προπονητής της Κοπεγχάγης θεωρείται ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της νέας γενιάς στη Σκανδιναβία και τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να χτίσει ισχυρό status, τόσο στη Δανία όσο και ευρύτερα στην ευρωπαϊκή αγορά, κυρίως μέσα από τα δύο νταμπλ που κατέκτησε με την Κοπεγχάγη και την θετική εικόνα της στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Αξίζει να δει κανείς πώς περιγράφουν τα δανέζικα media τη φιλοσοφία, τον χαρακτήρα και τον τρόπο δουλειάς του, αλλά και όσα έχουν πει κατά καιρούς ο ίδιος και οι ποδοσφαιριστές για τη μεθοδολογία του.

Ιδεολόγος

Ο Γιάκομπ Νέστρουπ παρουσιάζεται στη Δανία ως ένας από τους πλέον σύγχρονους και «ιδεολόγους» προπονητές της νέας γενιάς.

Στα χρόνια του στην Κοπεγχάγη έχτισε προφίλ κόουτς που δίνει τεράστια έμφαση στην ένταση, την επιθετικότητα χωρίς την μπάλα και τη διαρκή εξέλιξη των παικτών του.

Τα δανέζικα media συχνά στέκονταν στην ικανότητά του να συνδυάζει πειθαρχία και σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Σε παλαιότερες τοποθετήσεις του ο Νέστρουπ έχει εξηγήσει πως βασική του αρχή είναι το «θάρρος με και χωρίς την μπάλα», κάτι που αποτέλεσε και σήμα κατατεθέν της Κοπεγχάγης στις ευρωπαϊκές της πορείες.

Σε αφιέρωμα της Guardian για την πορεία της ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ, άνθρωποι του συλλόγου ανέφεραν πως ο Δανός τεχνικός απαιτεί από τους ποδοσφαιριστές του να «τολμούν να παίξουν» απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο και να μην προσαρμόζονται παθητικά στο επίπεδο του αντιπάλου.

«Απαιτητικός, αλλά ξεκάθαρος»

Συγχρόνως υπήρχαν συχνά αναφορές και στον τρόπο που διαχειρίζεται τα αποδυτήρια. Ποδοσφαιριστές της Κοπεγχάγης έχουν περιγράψει έναν προπονητή «απαιτητικό αλλά ξεκάθαρο», που εξηγεί με λεπτομέρεια τον ρόλο κάθε παίκτη και επιδιώκει καθημερινή ένταση στις προπονήσεις.

Ο έμπειρος Ράσμους Φαλκ είχε αναφέρει σε media της Δανίας ότι ο Νέστρουπ «δεν αφήνει τίποτα στην τύχη» και προετοιμάζει τους παίκτες ακόμη και για τις μικρές λεπτομέρειες ενός αγώνα.

Εκρηκτικό ταπεραμέντο

O νεαρός τεχνικός έχει δείξει αρκετές φορές δημόσια πόσο έντονα ζει τα παιχνίδια.

Στη χώρα το υπήρξαν αρκετά δημοσιεύματα για το εκρηκτικό του ταπεραμέντο στην άκρη του πάγκου, με τον ίδιο να παραδέχεται σε συνέντευξή του ότι είχε δεχθεί ακόμη και εσωτερικές συστάσεις για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια αγώνων.

«Φυσική δύναμη και ένταση»

Σε άλλη χαρακτηριστική τοποθέτησή του, όταν μιλούσε για το ρόστερ της Κοπεγχάγης, είχε υπογραμμίσει πως οι ομάδες του πρέπει να διαθέτουν «φυσική δύναμη και ένταση» ώστε να είναι ανταγωνιστικές σε υψηλό επίπεδο.

Μάλιστα είχε εκφράσει δημόσια την ενόχλησή του όταν θεωρούσε ότι το ρόστερ δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις του παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει.

Ανέδειξε νεαρούς παίκτες

Στη Δανία του αναγνωρίζουν επίσης το γεγονός ότι ανέδειξε νεαρούς παίκτες και δεν φοβήθηκε να τους ρίξει σε απαιτητικά ματς, ακόμη και στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Αυτό θεωρείται βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του, καθώς πιστεύει πολύ στην ανάπτυξη ποδοσφαιριστών μέσα από ένταση, ευθύνη και αγωνιστική προσωπικότητα.

Το προφίλ που σκιαγραφούν συνολικά τα δανέζικα media είναι ενός φιλόδοξου, μοντέρνου και αρκετά «δουλεμένου» προπονητή, ο οποίος δίνει τεράστια σημασία στην καθημερινότητα της ομάδας, στην τακτική λεπτομέρεια και στη νοοτροπία κυριαρχίας μέσα στο γήπεδο.