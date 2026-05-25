Μίνι παράδοση για τη Σάρπσμποργκ, χωρίς βαθμό εντός έδρας η Λιν

Σάρπσμποργκ και Μόλντε μονομαχούν για τη 10η αγωνιστική της Α’ Νορβηγίας, με τη γηπεδούχο να βρίσκεται στη 13η θέση και τη φιλοξενούμενη στην 5η. Για τη Β’ κατηγορία, η 14η Λιν υποδέχεται τη 15η Στρόμεν.

Η Σάρπσμποργκ είναι αήττητη (3 νίκες) στα 4 τελευταία παιχνίδια της με τη Μόλντε, πριν από αυτό το σερί ωστόσο μετρούσε 7 διαδοχικές ήττες από αυτήν.

Με γκολ που δέχτηκε στο 90’, η Σάρπσμποργκ έχασε 3-2 στο Όσλο από τη Βαλερένγκα. Προηγουμένως, στο πρώτο μισάωρο του παιχνιδιού, είχε ισοφαρίσει δύο φορές την αντίπαλό της. Ήταν η 5η ήττα σε 9 αγώνες για την ομάδα που καθοδηγεί για πρώτη χρονιά φέτος ο 36χρονος Έβεν Σελ, η οποία παρά τη βαθμολογική της θέση έχει δείξει αγωνιστική διάθεση. Μετέχει για 14η σερί σεζόν στην ανώτατη κατηγορία, έχοντας τερματίσει είτε 8η είτε 9η στις 5 πιο πρόσφατες. Στη 19η διαδοχική της περίοδο στην Eliteserien βρίσκεται από την πλευρά της η Μόλντε, έχοντας κατακτήσει πέντε φορές τον τίτλο στο διάστημα αυτό. Με το 1-0 επί της Κρίστιανσουντ την περασμένη εβδομάδα έφτασε τις 5 επιτυχίες σε 9 ματς, οι 4 εκ των οποίων είναι εντός έδρας. Μακριά από την πόλη της ο έως τώρα απολογισμός της είναι 1-1-2. Πιθανόν να δυσκολευτεί και απέναντι στη μαχητική Σάρπσμποργκ.

Με το 0-0 έφυγε από το Έγκερσουντ η Λιν και έφτασε τους 7 βαθμούς σε 8 ματς στο πρωτάθλημα. Όλοι έχουν έρθει στα εκτός έδρας παιχνίδια (δύο νίκες, μία ισοπαλία), καθώς στη νορβηγική πρωτεύουσα μετράει 4 ήττες σε ισάριθμα ματς. Πέρσι τερμάτισε 7η και πρόπερσι 5η, στην πρώτη της σεζόν στη Β’ έπειτα από 13 χρόνια που γυρνούσε στις μικρότερες κατηγορίες, μετά και από τον υποβιβασμό της στην 7η κλίμακα το 2010, όταν και κήρυξε χρεοκοπία. Η Στρόμεν επανήλθε φέτος στη Β’ ύστερα από μία τετραετία, έχοντας και αυτή σημειώσει τη μοναδική της νίκη εκτός έδρας. Την περασμένη αγωνιστική έχασε 0-7 από την 3η στην κατάταξη Χάουγκεσουντ, προσπαθώντας πάντως να φανεί απειλητική απέναντι στην ανώτερη αντίπαλό της. Με τη Λιν έχει συναντηθεί τρεις φορές την τελευταία τριετία, όλες σε φιλικό επίπεδο, παίρνοντας τη νίκη στην πιο πρόσφατη, πριν από την έναρξη του τρέχοντος πρωταθλήματος, με 2-1.

Η έως τώρα αδυναμία της Λιν να πάρει θετικό αποτέλεσμα στο σπίτι της αφήνει ελπίδες ανάκαμψης στη Στρόμεν που έρχεται από βαριά ήττα. Το διπλό στο «στοίχημα χωρίς ισοπαλία» προσφέρεται σε υψηλή απόδοση.

393. ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ - ΜΟΛΝΤΕ 1 2,52

398. ΛΙΝ - ΣΤΡΟΜΕΝ 2 DNB 2,95