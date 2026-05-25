Εθνική Γυναικών: Η αποστολή για τον αγώνα με τη Γεωργία

Ο Βασίλης Σπέρτος ανακοίνωσε τις διεθνείς για το φινάλε των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το γυναικείο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει εξασφαλίσει την άνοδο στη League B και τη συμμετοχή στον πρώτο προκριματικό γύρο των play off.

Ο αγώνας της Εθνικής γυναικών στην Τιφλίδα με τη Γεωργία, τελευταίος στον 4ο όμιλο της League C για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα γίνει στις 9/6 στις 20.00.

Οι παίκτριες που κάλεσε ο Βασίλης Σπέρτος.

Τερματοφύλακες: Ραφαηλία-Δήμητρα Πεταλωτή (ΟΦΗ), Δήμητρα Γιαννακούλη (ΑΕΚ), Στυλιανή Κατεργιαννάκη (ΡΕΑ).

Αμυντικοί: Μαρία Παλαμά (Budapest Honved Fc), Στέισι-Σοφία Παπαδοπούλου (Hibernian), Ελένη Μάρκου (Eintracht Frankfurt Germany), Μαρίνα Θεοδωράκη (Gks Katowice), Μαρία Γκούνη-Παπαϊωάννου (ΠΑΟΚ), Σταματία Νταρζάνου (Pogon Szczecin), Μαρία Πατερνά (ΟΦΗ), Ανδρονίκη Μιχαλοπούλου (Puskas Academia), Σοφία Ζάγκλη (ΑΕΚ).

Μέσοι: Ευθυμία Μπράμε (Αστέρας Τρίπολης), Γεωργία Χαλατσογιάννη (Υβ Frauen), Ελένη Σάιχ (ΑΕΚ), Ελευθερία Δρακογιαννάκη (ΠΑΟΚ), Μαρία Βλασσοπούλου (Acf Aresso), Αργυρώ Φακίνου (Ohio Bobcats), Αθανασία Μωραϊτου (Fc Union Berlin), Ιωάννα Παπαθεοδώρου (Oh Leuven).

Επιθετικοί: Βασιλική Γιαννακά (ΠΑΟΚ), Γρηγορία Πούλιου (Παναθηναικός), Μαριάννα Ραπάνη (Mercer Women's Soccer), Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς (ΠΑΟΚ), Καλλίστη-Κωνσταντίνα Μπρουκσάϊρ (Rangers Fc), Σοφία Κόγγουλη (ΑΕΚ).