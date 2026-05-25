Άλβαρες: «Παγώνει» την ανανέωση συμβολαίου - Στο μυαλό του η Μπαρτσελόνα

Ο Χουλιάν Άλβαρες φαίνεται πως δεν βιάζεται να απαντήσει θετικά στην πρόταση ανανέωσης της Ατλέτικο Μαδρίτης, με τα ισπανικά Μέσα να συνδέουν ολοένα και πιο έντονα το όνομά του με τη Μπαρτσελόνα.

Παρότι ο Αργεντινός επιθετικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030, η στάση του έχει προκαλέσει ανησυχία στους «ροχιμπλάνκος», καθώς θεωρεί πως βρίσκεται σε σημείο της καριέρας του όπου αναζητά μια ομάδα με σταθερή παρουσία στη μάχη για τους κορυφαίους τίτλους.

Σύμφωνα με τη Marca, η Ατλέτικο κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στον 26χρονο φορ, η οποία θα τον καθιστούσε τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του ρόστερ, με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ο ίδιος δεν έχει δώσει το «πράσινο φως».

Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η μεγάλη επιθυμία του Άλβαρες είναι να αγωνιστεί στη Μπαρτσελόνα, καθώς θεωρεί πως το αγωνιστικό πρότζεκτ των Καταλανών ταιριάζει περισσότερο στις φιλοδοξίες του.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζεται ότι ο Ντιέγκο Σιμεόνε δεν έχει καμία ευθύνη για την κατάσταση. Αντιθέτως, ο Αργεντινός τεχνικός ήταν από τους βασικούς ανθρώπους που πίστεψαν στον Άλβαρες από την πρώτη στιγμή της μεταγραφής του από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Παρά την αβεβαιότητα, η Ατλέτικο δεν σκοπεύει να μπει εύκολα σε διαδικασία πώλησης, ξεκαθαρίζοντας πως για να συζητήσει ενδεχόμενη παραχώρηση θα απαιτηθεί πρόταση που θα ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ.



Παρόλα αυτά, στο εσωτερικό του συλλόγου υπάρχουν φωνές που βλέπουν θετικά μια πιθανή τεράστια πώληση, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα και να ανοίξει τον δρόμο για νέο αγωνιστικό σχεδιασμό.