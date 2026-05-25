Το ρεκόρ πάγκου που έσπασε ο Ολυμπιακός (πίνακας)

Μόλις έξι φορές στους 38 τελικούς συνέβη αυτό που παρακολουθήσαμε το βράδυ της Κυριακής στο T-Center.

Ένα ρεκόρ που έμοιαζε πολύ δύσκολο να καταρριφθεί έσπασε το βράδυ της Κυριακής ο Ολυμπιακός με την επικράτησή του επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague. Οι 61 πόντοι (από τους 92 συνολικά) που πέτυχαν οι παίκτες, οι οποίοι δεν ξεκίνησαν στη βασική πεντάδα, είναι μακράν η μεγαλύτερη συγκομιδή από καταβολής Final Four, τόσο σε απόλυτα νούμερα, όσο και ποσοστιαία, ανάλογα με τους πόντους της ομάδας.

Η «ποσόστωση» δείχνει ότι το 66,3% των πόντων που πέτυχε ο Ολυμπιακός προήλθαν από παίκτες, οι οποίοι μπήκαν στο ματς αφού αυτό είχε αρχίσει. Σχεδόν τα 2/3 των πόντων, δηλαδή.

Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το προηγούμενο τέτοιο ρεκόρ είχε σημειωθεί στον προηγούμενο ακριβώς τελικό μεταξύ των δύο ομάδων το 2023. Τότε η Ρεάλ Μαδρίτης είχε καταφέρει να πάρει το τρόπαιο με 58,2% των πόντων της από «παγκίτες», δηλαδή τους 46 από τους 79 πόντους που της χρειάστηκαν για να νικήσει τον Ολυμπιακό με 79-78.

Στην ιστορία των τελικών που έγιναν με Final Four, δηλαδή από το 1988 και μετά (και με την προσθήκη του τελικού της σεζόν 2000-01 της Suproleague) μόλις έξι είναι οι τελικοί που η νικήτρια ομάδα πήρε τους μισούς και παραπάνω πόντους από τους παίκτες που δεν ξεκίνησαν στην πεντάδα. Δύο φορές το’ χει καταφέρει ο Ολυμπιακός (χθες και το 2012), τρεις η Ρεάλ Μαδρίτης (2023, 2018 και 2015) και μία η Μακάμπι Τελ Αβίβ (2014).