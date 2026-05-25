Ιωάννινα: Αλλοδαποί ξυλοκόπησαν, επιτέθηκαν με μαχαίρι και λήστεψαν άνδρα

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Ιωάννινα, όταν άνδρας δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων και τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αιμόφυρτος στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δύο αλλοδαποί, μαζί με ακόμη άγνωστους συνεργούς τους, φέρονται να έστησαν ενέδρα στο θύμα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το θύμα δέχθηκε χτυπήματα και τραυματίστηκε από μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο, ενώ οι δράστες φέρεται να αφαίρεσαν από την κατοχή του το ποσό των 350 ευρώ.

Όπως αναφέρει το epiruspost, η άμεση κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων οδήγησε, έπειτα από έρευνες, στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων το μεσημέρι της Κυριακής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων στην επίθεση και τη ληστεία.

