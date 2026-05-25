Καθάρισαν εύκολα Ριμπάκινα και Σβιόντεκ

Η Έλενα Ριμπάκινα μπήκε δυνατά στο Roland Garros, όπως και η Ίγκα Σβιόντεκ, που κυνηγάει τον πέμπτο τίτλο της στο Παρίσι.

Η 26χρονη Καζάκα, Νο.2 στον κόσμο, νίκησε εύκολα 6-2, 6-2 τη Βερόνικα Εργιαβετς από τη Σλοβενία (Νο.84) και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, όπου θα συναντήσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπτσεβα.

Η νικήτρια του φετινού Australian Open ψάχνει τον τρίτο major τίτλο της και έχει πιθανότητες να ανεβεί στο Νο.1 του κόσμου, ακόμα και μετά το Παρίσι. Εξαρτάται, βέβαια, και από την πορεία της Αρίνα Σαμπαλένκα στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η Σβιόντεκ, από την πλευρά της, που μπορεί να βρει τη Ριμπάκνα μόνο στον τελικό, είχε εύκολο έργο απέναντι στην Αυστραλή Έμερσον Τζόουνς, την οποία απέκλεισε με 6-1, 6-2 και έκλεισε ραντεβού με την Τσέχα Σάρα Μπέιλεκ.

Η 24χρονη Πολωνή (Νο.3) έχει φύγει τέσσερις φορές νικήτρια από την πόλη του φωτός και παρότι η σεζόν δεν είναι και η καλύτερη για εκείνη μέχρι γύρο, ελπίζει σε αναγέννηση στην αγαπημένη της διοργάνωση.

Σε ό,τι αφορά τους άνδρες, ισοπεδωτικός ήταν ο Ράφα Χόδαρ στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση. Ο νεαρός Ισπανός νίκησε με 6-1, 6-0, 6-4 τον Αλεξάντερ Κοβάσεβιτς και θα παίξει στη συνέχεια με τον Τζέιμς Ντάκγουορθ.

Στο ύψος του στάθηκε ο Άλεξ Ντε Μινόρ, που απέκλεισε με 6-4, 6-4, 6-2 τον Τόμπι Σάμιουελ και θα παίξει με τον φορμαρισμένο Aλεξάντερ Μπλοκς.

Ο Γίρι Λεχέτσκα, τέλος, Νο.12 του ταμπλό, γνώρισε ήττα-έκπληξη ε 6-3, 7-6(3), 6-3 από τον πολύπειρο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, που θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Κοκκινάκης-Ατμάν.