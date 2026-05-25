Παναθηναϊκός: Πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία στην Λεωφόρο (pics)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός οργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία στην Λεωφόρο, σε μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία που είχε μεγάλη συμμετοχή.

Το «Τριφύλλι» έδειξε για μια ακόμα φορά το κοινωνικό του πρόσωπο, με την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώθηκε στην ιστορική του έδρα στην Λεωφόρο να έχει μεγάλη συμμετοχή από κόσμο, ο οποίος έσπευσε να δώσει αίμα και να βοηθήσει όσους το έχουν ανάγκη.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ολοκλήρωσαν με μεγάλη επιτυχία την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς κάθε ηλικίας φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο έδωσαν δυναμικό «παρών» στη σημαντική αυτή δράση κοινωνικής προσφοράς, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της αλληλεγγύης και της στήριξης προς τον συνάνθρωπο.

Στη δράση συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Βαγγέλης Σουφλέρης, ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης, καθώς και ο βοηθός προπονητή και Youth Development Phase Coach της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, Γιούρκας Σεϊταρίδης, οι οποίοι στήριξαν έμπρακτα την πρωτοβουλία.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν την προσπάθεια αυτή, καθώς και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και το Ε.ΚΕ.Α. για τη συνεργασία σε μια δράση με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα».