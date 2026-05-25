Σβιόντεκ: «Θα κλάψω για τον Ράφα»

Το ντοκιμαντέρ για τον Ράφα Ναδάλ είναι μια... πονεμένη ιστορία για την Ίγκα Σβιόντεκ, που έχει ως είδωλο τον Ισπανό θρύλο! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

Η 24χρονη Πολωνή ρωτήθηκε σε συνέντευξη τύπου αν θα παρακολουθήσει τη σειρά που θα κυκλοφορήσει στις 29 του μήνα στο Netflix και ξύπνησαν... δυσάρεστες μνήμες.

«Ειλικρινά, είναι ένα δύσκολο θέμα για εμάς, γιατί ο Φράνσις (Ροτς) μάς είπε στη Μαδρίτη "υπάρχει αυτή η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Ράφα",και όλη η ομάδα ετοιμάστηκε από το προηγούμενο βράδυ με ρούχα και τα πάντα», εξήγησε η τέσσερις φορές νικήτρια του Roland Garros. Και ήταν σε φάση "είναι στις 20 ή… δεν ξέρω". Αλλά η πρεμιέρα ήταν πριν από λίγες μέρες; Ο Φράνσις μάς είπε ότι ήταν έναν μήνα πριν στη Μαδρίτη. Και όλοι ετοιμάστηκαν, και μετά είπε "ωχ, μπέρδεψα τις ημερομηνίες". Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Ναι, θα το δω αμέσως, εκτός αν παίζω την επόμενη μέρα, γιατί θα κλάψω (γέλια)».

Όταν της επισημάνθηκε ότι είναι ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων, οπότε έχει χρόνο, είπε: «Μπορεί να κλαίω σε όλη τη διάρκειά του. Θα ήθελα πολύ να ήμουν και στην πρεμιέρα, όμως δεν μπορούσα εξαιτίας, ναι, ενός λάθους στον προγραμματισμό».

Η άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τη Σάρα Μπέιλεκ.