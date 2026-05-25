ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ξανά ο Τρινκιέρι - Ατομικό ο Ντίμσα

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για την ημιτελική σειρά με τον Παναθηναϊκό. Πρόβλημα με τον Ντίμσα, παρών στη Θεσσαλονίκη ο Τρινκιέρι.

Μετά από αναμονή τριών εβδομάδων, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να μπει και πάλι σε διαδικασία αγώνων και να ξεκινήσει από την Πέμπτη (28/5, 18:00) τα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η προετοιμασία της ομάδας συνεχίστηκε σήμερα με την προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στo PAOK Sports Arena υπό τις οδηγίες του Παντελή Μπούτσκου. Εκτός προπόνησης έμεινε ο Τόμας Ντίμσα, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στην φτέρνα.

Στο PAOK Sports Arena ήταν και πάλι από σήμερα ο Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος παρακολούθησε το πρόγραμμα της ομάδας. Ο Ιταλός προπονητής που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα και παρακολούθησε το Final 4 της Euroleague, συνεχίζει να καταστρώνει τα πλάνα του για την επόμενη σεζόν σε αγωνιστικό και οργανωτικό επίπεδο και για τον λόγο αυτό έχει συνεχείς συναντήσεις με τους συνεργάτες του και τους επιτελείς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.