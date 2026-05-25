Πρωτοφανής επίθεση σε διεμφυλική γυναίκα στην Καλλιθέα: Την παρέσυραν με αυτοκίνητο

Σκηνές ωμής ρατσιστικής βίας εκτυλίχθηκαν στην Καλλιθέα, όπου μία διεμφυλική γυναίκα παρασύρθηκε με αυτοκίνητο από ομάδα νεαρών που, σύμφωνα τις πρώτες πληροφορίες, την είχαν στοχοποιήσει εξαιτίας της ταυτότητας φύλου της.

Οι δράστες, αφού προηγουμένως την εξύβριζαν με χυδαίες εκφράσεις, της πετούσαν αυγά και αντικείμενα και επέστρεψαν δεύτερη φορά στο σημείο για να συνεχίσουν τις επιθέσεις, φέρονται τελικά να την παρέσυραν με το όχημά τους την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της, τραυματίζοντάς την.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τα ξημερώματα της Παρασκευής τέσσερις νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το βράδυ της Πέμπτης οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν τη διεμφυλική γυναίκα ενώ επέβαιναν σε όχημα και εξαπέλυσαν επανειλημμένες εξυβριστικές επιθέσεις σε βάρος της, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που έθιγαν την ταυτότητα φύλου της. Παράλληλα, της πέταξαν αυγά και άλλα αντικείμενα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, με τις πράξεις να χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Πηγή: ethnos.gr