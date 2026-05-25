Ξαφνικό... μποϊκοτάζ στα Ισπανικά ΜΜΕ

Σημαία όσα έγραφε η Marca για τον Γιαννακόπουλο, οι αναφορές Ισπανών δημοσιογράφων μετά τα Βαλένθια-Παναθηναϊκός, οι δηλώσεις Μαρτίνεθ, αλλά ξαφνικά χάθηκε η... σύνδεση με τη χώρα της Ιβηρικής ενώ γίνεται χαμός μετά τον τελικό της Euroleague. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Όλη τη σεζόν βασίλευε το «δεν είδα, δεν άκουσα». Προκειμένου να μην διαταραχθεί σε τίποτα ο Ολυμπιακός. Η... στρατιά στα Media, αποτέλεσε από τα κομβικότερα «όπλα» για την κατάκτηση της Euroleague. Μαζί με τα υπόλοιπα που είχαν οι «ερυθρόλευκοι».

Μαζικά, ασταμάτητα, στρατευμένα, ό,τι κακό σχετιζόταν με τον Ολυμπιακό, κρυβόταν. Γινόταν απλή αναφορά, ή ξεχνιόταν εντελώς. Κι αν υπήρχε αυτή η αναφορά, αυτόματα μειωνόταν ή «βαφτιζόταν» ως κάτι κανονικό. Δείτε πως εξελίχθηκε η ντροπιαστική συμπεριφορά Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι. Ουσιαστικά έγινε... ήρωας, αυτός που έβρισε τους Παναθηναϊκούς και μία γυναίκα που προσπάθησε να τον ηρεμήσει.

Η κατάκτηση της Euroleague, ήταν το αποκορύφωμα. Η επιβράβευσή τους. Κατά συνέπεια δεν υπήρχε περίπτωση να προβληθούν τα γεγονότα, όπως έγιναν. Μόνο διθύραμβοι, πανηγυρισμοί και όλα καλά. Θέμα «φουστανέλας» δεν τίθεται, καθώς με καμία άλλη ομάδα δεν έχει συμβεί κάτι ανάλογο. Άρα ακόμη και η φουστανέλα, ερυθρόλευκη είναι.

Η πιο ενδεικτική διαφορά αντιμετώπισης, αφορά τα ισπανικά ΜΜΕ. Με ποιο τρόπο τα «ασπάστηκαν» εντός συνόρων πριν λίγες εβδομάδες, συγκριτικά με το πόσο αδιάφορα περνούν τώρα.

Στα ματς Βαλένθια-Παναθηναϊκός, οι αναφορές στη χώρα της Ιβηρικής, ήταν πρώτο θέμα. Ο τελευταίος ρεπόρτερ, όποια ανάρτηση έκανε, γινόταν είδηση στην Ελλάδα. Το κείμενο της Marca για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έγινε... σημαία. Οι δηλώσεις Μαρτίνεθ «ευαγγέλιο», με αποθεωτικά σχόλια προς τον κόουτς των Ισπανών. Αντιμετώπιση σε σημείο παρεξήγησης.

Ο Ολυμπιακός στον τελικό νίκησε τον κορυφαίο ισπανικό σύλλογο. Τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όσα έκανε ο Ράντοβιτς και η παρέα του στο ματς, σήκωσαν έντονη αντίδραση από τους Ίβηρες. Μέχρι και στην περιγραφή του ματς η επίσημη Ρεάλ τονίζει πως η ήττα ήρθε λόγω διαιτητικών αποφάσεων και απουσιών. Τα μεγαλύτερα Media της χώρας, φιλοξενούν αναφορές οργής για τη διοργάνωση, τη διαιτησία. Δημοσιογράφοι με εκατομμύρια ακόλουθους, γράφουν για «πρωταθλητή-μαϊμού».

Ξαφνικά χάθηκε η... σύνδεση με την χώρα της Ιβηρικής. Έχουν πρόβλημα με το διαδίκτυο όσοι για μέρες ολόκληρες έκαναν τη δουλειά τους μόνο από τις ισπανικές αναφορές για τα Βαλένθια-Παναθηναϊκός. Πλέον, δεν απασχολεί το τι γράφεται εκεί.

Το μέγεθος της Ρεάλ Μαδρίτης, τα ίδια τα γεγονότα, γιγαντώνουν την αντίδραση που υπάρχει. Όπως φυσικά και το πόσοι θα ασχοληθούν μαζί της. Όχι όμως στην Ελλάδα. Εδώ τα πάντα έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση σκοπού. Κατά συνέπεια ο Παναθηναϊκός έπρεπε να μπει στο στόχαστρο, μέχρι και με προαναγγελίες ποινών για να δικαιωθούν οι Ισπανοί. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, για χάρη του οποίου η ενημέρωση θυμίζει την πληροφόρηση που έχουν οι κάτοικοι της Βορείου Κορέας, οι οποίοι ακόμη θεωρούν πως η χώρα τους νίκησε τη Βραζιλία στο Μουντιάλ.