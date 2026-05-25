Νέο βίντεο: Πώς πιάστηκαν στα χέρια ο Μαρινάκης με τον Δημητριάδη - Έρευνα της Εισαγγελίας

Βίντεο της ΕΛΑΣ δείχνει πώς ξεκίνησε το ξύλο Μαρινάκη-Δημητριάδη μέσα στο T Center. Η Εισαγγελία ζήτησε το αποδεικτικό υλικό.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέβαινε τα σκαλιά πηγαίνοντας στη θέση του, κάτι ειπώθηκε με τον ισχυρό άνδρα της κυβέρνησης και η λογομαχία προκάλεσε χειροδικίες!

Έτσι, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, έκανε παραγγελία προκειμένου να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη στο T-Center.

Συγκεκριμένα, με την παραγγελία ζητείται να διερευνηθεί υλικό από κάμερες του σταδίου – και όποιο άλλο στοιχείο υπάρχει.

Έτσι, εφόσον προκύψουν ενδείξεις τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων, θα προχωρήσει η διαδικασία απευθείας, ενώ αν κριθεί πως έχουν τελεστεί αδικήματα που δεν είναι αυτεπαγγέλτως διωκόμενα, τότε θα πρέπει κάποια από τις εμπλεκόμενες πλευρές να καταθέσει μήνυση προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία περαιτέρω.