Ντεμπελέ: «Θα είμαι κανονικά στον τελικό της Βουδαπέστης»

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ παραχώρησε συνέντευξη στο «M6» εχθές (24/5) το βράδυ και μεταξύ άλλων, ο Γάλλος κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» διαβεβαίωσε τους φίλους της Παρί Σεν Ζερμέν, ότι θα αγωνισθεί στον τελικό του Champions League, που θα γίνει στις 30 Μαϊου στην Βουδαπέστη, με αντίπαλο την Αρσεναλ.

«Είμαι καλά, πολύ καλύτερα. Είχα ένα ελαφρύ τρέμουλο, αλλά ο ιατρός μου είπε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είχα ένα μικρό σφίξιμο στην γάμπα μου και δεν ήθελα να ρισκάρω. Ναι, θα είμαι εκεί στις 30, μην ανησυχείτε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διεθνής επιθετικός.