Ουόρντ: «Ήξερα ότι θα έχω την ευκαιρία να κερδίσω την Euroleague με τον Ολυμπιακό»

Ο Τάισον Ουόρντ σε δηλώσεις του στο Basketball Sphere μετά την κατάκτηση της Euroleague με την φανέλα του Ολυμπιακού σημείωσε πως γνώριζε ότι είχε την ευκαιρία να πάρει το τρόπαιο όταν ήρθε στους «ερυθρόλευκους», δηλώνοντας πως κάθε φορά που πατούσαν στο παρκέ έδειχναν ποιοι είναι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήξερα ότι είχα μια σπουδαία ευκαιρία να κάνω κάτι τέτοιο. Φυσικά, δεν ήξερα πώς θα ήταν το ταξίδι και γι' αυτό ήμουν αγχωμένος. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που τα κατάφερα. Κάθε φορά που μπαίναμε στο γήπεδο, δείχναμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε και χαίρομαι πολύ που είμαι μέλος μιας τέτοιας ομάδας»