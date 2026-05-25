ΑΕΚ: «Ήττα με "σπρώξιμο" στον Ολυμπιακό στα καθοριστικά σημεία, ενόχλησε πολύ ότι κυνηγήσαμε τη νίκη»!

Έξαλλοι είναι στην ΑΕΚ με τη διαιτησία στον 3ο τελικό της Handball Premier , όπου ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή επικράτησε 36-30 και πήρε προβάδισμα για τον τίτλο.

Στην ανάλυση του αγώνα από πλευράς Ένωσης υπάρχουν αναφορές στις διαιτητικές αποφάσεις με τους «κιτρινόμαυρους» να μιλούν για «ήττα με "σπρώξιμο" στα καθοριστικά σημεία», και να προσθέτουν πως «ενόχλησε πολύ ότι κυνηγήσαμε τη νίκη»!

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΑΕΚ: «Ήττα με "σπρώξιμο" στα καθοριστικά σημεία.

Την ήττα με 36-30 γνώρισε η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό ΣΦΠ/Όμιλο Ξυνή, εκτός έδρας, στον 3ο Τελικό της Handball Premier. Η «Ένωση» κυνήγησε τη νίκη, πήρε στο φινάλε του ημιχρόνου το προβάδισμα, όμως αυτό μάλλον… ενόχλησε πολύ, με τους διαιτητές να δίνουν αδιανόητες αποφάσεις κατά της ΑΕΚ με αποκορύφωμα δίλεπτη στον Πεϊσότο για χτύπημα που δέχτηκε στο στήθος! Έτσι αντί να ξεκινήσει η ΑΕΚ με παίκτη παραπάνω στο δεύτερο ημίχρονο κι ενώ προηγούταν με δύο γκολ, ξεκίνησε με παίκτη λιγότερο και μάλιστα στη συνέχεια είδε νέα ανύπαρκτη δίλεπτη! Το +2 έγινε γρήγορα -3 και η πλάστιγγα έγειρε ξεκάθαρα υπέρ των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ πλέον να βρίσκεται πίσω με 2-1 στις νίκες».