Πάρος: Επιβατικό πλοίο «χτύπησε» στην προβλήτα στο λιμάνι – Προσωρινή απαγόρευση απόπλου

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Πάρο όταν πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο στις Κυκλάδες παρουσίασε πρόβλημα κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που το πλοίο προσπαθούσε να δέσει και ο καταπέλτης του ακούμπησε στη μπίντα της προβλήτας.

Μετά το συμβάν στην Πάρος, στο πλοίο επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση απόπλου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Οι αρμόδιες Αρχές θέλουν να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και ότι το πλοίο μπορεί να συνεχίσει με ασφάλεια το ταξίδι του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για το ταχύπλοο Superrunner Jet, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα με στάσεις στην Άνδρο, την Τήνο, τη Μύκονο και την Πάρο, ενώ τελικός προορισμός ήταν η Νάξος.

Τη στιγμή του περιστατικού στο πλοίο βρίσκονταν 30 επιβάτες, καθώς και τρία Ι.Χ. οχήματα. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ή άλλο σοβαρό πρόβλημα, ωστόσο οι έλεγχοι κρίθηκαν απαραίτητοι για λόγους ασφαλείας.

Οι τεχνικοί έλεγχοι αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα και στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα αρθεί η απαγόρευση απόπλου. Μέχρι τότε, οι επιβάτες ενημερώνονται από την εταιρεία και τις λιμενικές αρχές για την εξέλιξη της κατάστασης.

Πηγή: newsit.gr