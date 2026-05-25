Μεϊτέ: «Τιμή μου να αγωνίζομαι για τον ΠΑΟΚ - Aπογοητευτική η σεζόν» (vid)

Τον δικό του απολογισμό έκανε ο Σουαλιό Μεϊτέ, μετά το τέλος μίας αποτυχημένης σεζόν για τον ΠΑΟΚ.

Με ένα βίντεο από τα... best of του, ο Γάλλος χαφ έκανε τον απολογισμό του για τη σεζόν με τον Δικέφαλο, μία απογοητευτική χρονιά, όπως ο ίδιος δήλωσε.

Στο μήνυμά του, ο Σουαλιό Μεϊτέ τόνισε πως πάντα δίνει το καλύτερο δυνατό για τα χρώματα της ομάδας και πως είναι τιμή του να αγωνίζεται στον σύλλογο.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Αυτή η σεζόν θα μείνει στη μνήμη ως η πιο απογοητευτική. Ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να τα κατακτήσουμε όλα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια.

Παρ’ όλα αυτά, ήταν πάντα τιμή μου να φοράω αυτά τα χρώματα και έδινα πάντοτε τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο».