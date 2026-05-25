Μπεσίκτας: «Μην δίνετε βάση στα δημοσιεύματα περί προπονητή»

Με ανακοίνωσή της η Μπεσίκτας, βάζει ένα τέλος στη σωρεία δημοσιευμάτων περί εύρεσης προπονητή, στα οποία περιλήφθηκαν τόσο το όνομα του Ραζβάν Λουτσέσκου όσο και του Μάρκο Νίκολιτς.

Τις τελευταίες μέρες οι Τούρκοι έχουν βάλει στο... τραπέζι πολλά υποψήφια ονόματα για την άκρη του πάγκου της Μπεσίκτας, μεταξύ των οποίων του Ραζβάν Λουτσέσκου και του Μάρκο Νίκολιτς.

Η Μπεσίκτας όμως με ανακοίνωση πήρε θέση για τα εν λόγω δημοσιεύματα, τονίζοντας στους φιλάθλους της και όχι μόνο να μην δίνουν βάση στα συγκεκριμένα ρεπορτάζ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοίνωση του Συλλόγου μας

Οι διαδικασίες για τον καθορισμό του νέου προπονητή της πρώτης ομάδας ποδοσφαίρου μας διεξάγονται με ιδιαίτερη προσοχή από τον Διευθυντή Ποδοσφαίρου μας, Οντέρ Οζέν, με τη γνώση του Προέδρου μας, Σερντάλ Ανταλί, και του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

Παρακαλούμε να μη δίδεται πίστη στα ονόματα που αναφέρονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μόλις οριστικοποιηθεί ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας ποδοσφαίρου μας, θα κοινοποιηθούν αναλυτικές πληροφορίες προς την κοινότητά μας και το ευρύ κοινό μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του συλλόγου μας.

Με εκτίμηση,

Μπεσίκτας»

