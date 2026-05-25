Απίστευτο comeback από Κοκκινάκη! (vid)

Ο Θανάσης Κοκκινάκης έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στον Τερένς Ατμάν και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Roland Garros! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

Στο πρώτο του ματς σε Grand Slam μετά από σχεδόν 1,5. χρόνο, ο 30χρονος Ελληνοαυστραλός έμεινε δύο φορές πίσω στα σετ και βρέθηκε πίσω με 2-5 στο πέμπτο, όμως κατάφερε να επιστρέψει και να επικρατήσει του 24χρονου Γάλλου 6-7(5), 6-2, 4-6, 6-3, 7-5!



Το πέμπτο σετ ήταν άκρως δραματικό, με τον Ατμάν να προηγείται με 0-3 και να έχει δύο ευκαιρίες για το 0-4. Ο Θανάσης, ωστόσο, κράτησε για το 1-3 και είχε τριπλό μπρέικ πόιντ σε δύο σερί service games του αντιπάλου του, που μπόρεσε με διαδοχικούς πόντους να κρατήσει το προβάδισμα!



Ο Ατμάν πήρε τις μπάλες στο 3-5 να σερβίρει για τη νίκη, αλλά έκανε μερικά φθηνά λάθη και έδωσε την ευκαιρία στον Θανάση να πετύχει το πολυπόθητο μπρέικ και να μειώσει σε 4-5.



Σαν να μην έφτανε αυτό για τον Γάλλο, ο Κοκκινάκης πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ στο 5-5 και στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για να σφραγίσει την πρόκριση!



Μετά από τεράστια μάχη 4 ωρών και 18 λεπτών σε συνθήκες καύσωνα, οι δύο παίκτες ήταν πραγματικά έτοιμοι να καταρρεύσουν!



Ο Κοκκινάκης, ωστόσο, ήταν πιο ανθεκτικός και θα συναντήσει στον επόμενο γύρο τον Ισπανό Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Θυμίζουμε ότι ο Θανάσης εγχειρίστηκε πέρυσι τον Φεβρουάριο στον θωρακικό μυ και επέστρεψε (βιαστικά) στη δράση τον περασμένο Ιανουάριο στην Αδελαΐδα, ωστόσο τα προβλήματα συνεχίστηκαν για άλλους πέντε μήνες μέχρι να αγωνιστεί στις αρχές του μήνα σε ένα Challenger στο Ζάγκρεμπ! Αποσύρθηκε, ωστόσο, από τον πρώτο γύρο, μετά την είσοδό του στο ταμπλό μέσω προκριματικών.