Χωρίς Αντετοκούνμπο ο Άρης Betsson - Με εντεκάδα η ΑΕΚ

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο τέθηκε νοκ άουτ για το Game 3 κόντρα στην ΑΕΚ.

Η «Ένωση» υποδέχεται τον Άρη Betsson στον τρίτο προημιτελικό (25/5, 19:00) και οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης θα παραταχθούν χωρίς τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν ξεπέρασε το πρόβλημα στο δεξί του γόνατο κι έτσι έμεινε εκτός δωδεκάδας.

Από την πλευρά της η ΑΕΚ παρατάσσεται με εντεκάδα, καθώς εκτός έμεινε ο Νίκος Αρσενόπουλος, ενώ «κόπηκε» ως 7ος ξένος ξανά ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.

Η σύνθεση του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Λέφας, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Πουρλίδας, Χάρελ, Άντζουσιτς, Κουλμπόκα.