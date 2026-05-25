«Ο Σπανούλης περίμενε να χριστεί διάδοχος του Μπαρτζώκα» - Οι... μνηστήρες για τον Έλληνα τεχνικό

Στη Σερβία κάνουν αναφορά στο όνομα του ελεύθερου και περιζήτητου Βασίλη Σπανούλη για τις ομάδες της Euroleague, ενώ γίνεται και η σύνδεση με την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, το sportklub σημειώνει πως η κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό θα μπορούσε να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του Ερυθρού Αστέρα, καθώς το όνομα του Βασίλη Σπανούλη συνδέεται έντονα με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Σημειώνεται πως αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε τον τίτλο, ο ο Γιώργος Μπαρτζώκας ίσως αποχωρούσε από τον πάγκο των Πειραιωτών. Σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, ο Σπανούλης καθυστερούσε τις διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους συλλόγους μέχρι την ολοκλήρωση της Euroleague, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να χριστεί ο διάδοχος του Μπαρτζώκα κι έτσι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας περίμενε τον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραμένει στον Ολυμπιακό και έτσι ο δρόμος ανοίγει για τον Ερυθρό Αστέρα. Οι Σέρβοι, πάντως, δεν παίζουν μόνοι τους. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο, και το όνομα του Έλληνα τεχνικού ακούγεται τόσο για την Μπαρτσελόνα όσο και για την Αναντολού Εφές.

Πάντως, καταλήγει, το σερβικό Μέσο, ο Σπανούλης αποτελεί βασική επιλογή για τον Ερυθρό Αστέρα, την ώρα που στη λίστα της ομάδας βρίσκονται επίσης τα ονόματα του Ντέγιαν Ράντονιτς και του Τόμισλαβ Τόμοβιτς.