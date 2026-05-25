Συγκινητικό «αντίο» του Βαβρίνκα στο Παρίσι (vids)

Ο Σταν Βαβρίνκα ηττήθηκε στα τέσσερα σετ από τον Γέσπερ ντε Γιονγκ (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) και αυτή ήταν η τελευταία του «παράσταση» στο Roland Garros. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

O 41χρονος Ελβετός, που σήκωσε το τρόπαιο το 2015, αποθεώθηκε... τρελά από τον κόσμο στο Simonne Mathieu και ήταν άκρως συγκινημένος όταν πήρε το μικρόφωνο στην μικρή τελετή που του ετοίμασαν οι διοργανωτές.

Ακολούθησε ένα βίντεο στη μεγάλη οθόνη, με όμορφα λόγια από τους Ρότζερ Φέντερερ, Γιάνικ Σίνερ, Ράφα Ναδάλ, Κάρλος Αλκαράθ, Γκαέλ Μονφίς και Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς και η απονομή τιμητικής πλακέτας από τους Αμελί Μορεσμό και Zιλ Μορετόν.

Στη συνέχεια ο Σταν, του οποίου ο γιακάς παράπεμπε στο εμβληματικό σορτσάκι του 2015, έκανε τον γύρο του γηπέδου ευχαριστώντας τον κόσμο, ενώ όταν έφτασε στην καρέκλα του πέταξε τις πετσέτες του και πέρασε λίγο χρόνο με τους θαυμαστές του. Aυτή, θυμίζουμε, είναι η τελευταία χρονιά της επαγγελματικής του καριέρας.

Δύσκολος ο αποχαιρετισμός, αλλά κανείς δεν μπορεί να νικήσει τον χρόνο!