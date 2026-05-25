Πεντέλη: Έπεσε ανελκυστήρας στο στρατιωτικό νοσοκομείο λίγο πριν τα ψυχομετρικά τεστ των σταθμαρχών

Η πτώση του ασανσέρ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης των ανελκυστήρων.

Προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν τα συνεχιζόμενα περιστατικά πτώσης ανελκυστήρων σε δημόσιες δομές κι εγκαταστάσεις, από τις οποίες δεν εξαιρούνται πλέον και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, το πρωί της Δευτέρας στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Πεντέλης και λίγο πριν πραγματοποιηθούν τα ψυχομετρικά τεστ σε σταθμάρχες και κλειδούχους του ΟΣΕ, όπως προβλέπει η νέα διαδικασία, έσπασε συρματόσχοινο ανελκυστήρα με αποτέλεσμα την πτώση της καμπίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πτώση τραυματίστηκε ένας κλειδούχος του ΟΣΕ, με άλλες πληροφορίες, πάντως, να διαψεύδουν ότι υπήρξε τραυματισμός τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι του Οργανισμού είχαν μόλις εξέλθει του ανελκυστήρα.

Όπως σημείωναν πηγές κοντά στην υπόθεση, πάντως, οι ψυχομετρικές εξετάσεις παρά το συμβάν πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Τόνιζαν μάλιστα ότι οι σιδηροδρομικοί ρωτήθηκαν εάν είναι σε θέση να περάσουν τα τεστ ή επιθυμούν επαναπρογραμματισμό και απάντησαν θετικά.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πτώση του ασανσέρ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης των ανελκυστήρων, θέτοντας μετ΄επιτάσεως το ερώτημα, το οποίο θα πρέπει να απαντήσει το αρμόδιο υπουργείο και αφορά το εάν υπήρχαν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά συντήρησης και ασφαλείας.

Πηγή: ethnos.gr