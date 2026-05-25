«Καταρχήν συμφωνία Παναθηναϊκού - Νταβιτασβίλι, αξιώνει περισσότερα από 15 εκατ. η Σεντ Ετιέν» (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ζουρίκο Νταβιτασβίλι και περιμένει να δει αν η Σεντ Ετιέν θα προβιβαστεί ή όχι.

Το όνομα του Ζουρίκο Νταβιτασβίλι έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τον Παναθηναϊκό, με τον Γεωργιανό εξτρέμ να πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με την Σεντ Ετιέν και να μπαίνει στο στόχαστρο αρκετών ομάδων του εξωτερικού.

Το τελευταίο δημοσίευμα επί του θέματος λοιπόν υποστηρίζει ότι οι «πράσινοι» έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, όμως θα πρέπει να περιμένουν να μάθουν εάν οι «Άγιοι» θα ανέβουν στην Ligue 1 ή όχι. Κι αυτό γιατί στην πρώτη περίπτωση ενδέχεται να διατηρήσουν τον παίκτη στο ρόστερ τους, ενώ στην δεύτερη ανοίγει οριστικά ο δρόμος της αποχώρησής του.

Όπως πάντως τονίζεται, η γαλλική ομάδα αξιώνει περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του διεθνούς άσου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Νταβιτασβίλι αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Ligue 2 και ήταν πρώτος σκόρερ της Σεντ Ετιέν με 14 γκολ, έχοντας παράλληλα και 5 ασίστ.

🇬🇪⭐️Zuriko Davitashvili wins Ligue 2 player of the season award!



🇫🇷With 14 goals and 5 assists, he becomes Saint-Étienne's top scorer this season.



Brilliant season for him.🔥 pic.twitter.com/lBXGjZ5sZk — Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 11, 2026

